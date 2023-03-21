Взрыв в Крыму уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр» 5 21.03.2023, 8:04

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Украинская разведка сообщила подробности об атаке на Джанкой.

Взрыв в городе Джанкой уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр НК», которые транспортировали по железной дороге.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. «Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге. Загадочный «хлопок» продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации», - говорится в сообщении.

В разведке напомнили, что речь идет о ракетах, предназначенных для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения такого оружия - более 2500 тысяч километров по наземным целям и более 375 километров по морским.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером в городе Джанкой слышали взрывы и стрельбу. Местные жители заявили, что в части города пропал свет.

В сети появилось много видео, на которых можно было услышать автоматные очереди и взрывы. Российские пропагандисты заявили об атаке украинских беспилотников.

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