В Крыму разгромлен важнейший железнодорожный узел и уничтожен эшелон с техникой РФ 2 21.03.2023, 8:37

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Взрывы не прекращались всю ночь.

В ночь на 21 марта в районе военного аэродрома Джанкоя в Крыму прогремело не менее 10 взрывов. Часть улиц города осталась без электричества.

Пропагандисты сообщают о работе систем ПВО, хотя на опубликованных ТГ-каналом «Украина 365» видео с места происшествия отчетливо слышно, что оккупанты сбивают дроны автоматами.

По словам другого крымчанина, один беспилотник попал в железнодорожный узел.

ТГ-канал «Новини Збройних сил» уточняет, что вся российская техника попадает в материковую Украину именно через Джанкой.

Украинские СМИ сообщают, ночью удалось поразить стратегический железнодорожный узел и уничтожить эшелон с военной техникой РФ, который направлялся на фронт.

В Главном управлении разведки при Минобороны Украины отметили, что взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты «Калибр НК». Их как раз транспортировали по железной дороге.

«Загадочный «хлопок» продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации», – подчеркивают в ГУР.

«Джанкой – место схождения всех железнодорожных ветвей, расположен в Крыму. Поэтому, если вывести из строя именно этот железнодорожный узел, можно парализовать поставки врага. Причем, в две стороны: как с полуострова Крым, так и к нему.

Если уничтожить железнодорожный узел в Джанкое, можно усложнить движение как пассажирских поездов, так и эшелонов с техникой. Первыми везут на фронт бойцов. Что касается вторых, то, думаем, объяснять вам не нужно», — отмечает «24 канал».

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