В Минске начался суд над главой пула Лукашенко 1 21.03.2023, 10:18

6,578

Дмитрий Семченко

Дмитрий Семченко в 2020 году уволился из ОНТ.

В Минске начался суд над бывшим работником ОНТ и главой «президентского пула» Дмитрием Семченко начался в Минске, сообщила БелТА.

Он обвиняется по статье за разжигание ненависти (ч. 1 ст. 130 УК). Так Генпрокуратура расценила его сообщения в телеграм-каналах.

Семченко в 2020 году уволился из ОНТ. После этого он работал пресс-секретарем в компании «Белагро». В прошлом году Дмитрий Семченко был задержан 15 сентября. Он получил два административных ареста по статьям о мелком хулиганстве и распространении «экстремистских» материалов. После ареста он так и не вышел на свободу.

Дмитрий Семченко признан политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».