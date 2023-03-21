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В Минске начался суд над главой пула Лукашенко

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  • 21.03.2023, 10:18
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В Минске начался суд над главой пула Лукашенко
Дмитрий Семченко

Дмитрий Семченко в 2020 году уволился из ОНТ.

В Минске начался суд над бывшим работником ОНТ и главой «президентского пула» Дмитрием Семченко начался в Минске, сообщила БелТА.

Он обвиняется по статье за разжигание ненависти (ч. 1 ст. 130 УК). Так Генпрокуратура расценила его сообщения в телеграм-каналах.

Семченко в 2020 году уволился из ОНТ. После этого он работал пресс-секретарем в компании «Белагро». В прошлом году Дмитрий Семченко был задержан 15 сентября. Он получил два административных ареста по статьям о мелком хулиганстве и распространении «экстремистских» материалов. После ареста он так и не вышел на свободу.

Дмитрий Семченко признан политзаключенным.

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