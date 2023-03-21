В Минске начался суд над главой пула Лукашенко

В Минске начался суд над главой пула Лукашенко1
- 21.03.2023, 10:18
- 6,578
Дмитрий Семченко в 2020 году уволился из ОНТ.
В Минске начался суд над бывшим работником ОНТ и главой «президентского пула» Дмитрием Семченко начался в Минске, сообщила БелТА.
Он обвиняется по статье за разжигание ненависти (ч. 1 ст. 130 УК). Так Генпрокуратура расценила его сообщения в телеграм-каналах.
Семченко в 2020 году уволился из ОНТ. После этого он работал пресс-секретарем в компании «Белагро». В прошлом году Дмитрий Семченко был задержан 15 сентября. Он получил два административных ареста по статьям о мелком хулиганстве и распространении «экстремистских» материалов. После ареста он так и не вышел на свободу.
Дмитрий Семченко признан политзаключенным.