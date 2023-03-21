Дроны разрушили в Джанкое три важных объекта на железнодорожной станции 1 21.03.2023, 11:44

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Стали известны подробности ночной атаки.

На железнодорожной станции в Джанкое в результате ночной атаки дронов повреждены локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

Российская система ПВО была не готова к атаке, а кадры в Сети показали, что оккупанты хотели их сбить с помощью стрелкового оружия.

Однако, со слов «главы Крыма» Аксенова, ПВО якобы отработала на «отлично». Журналисты Telegram-канала Astra заявляют, что в результате «отличной работы» дронов повреждены здание охраны на вокзале, локомотивное депо и топливные склады.

Всего же серьезные повреждения получили объекты по пяти разным адресам. Три объекта имеют отношение к железнодорожной станции.

На железнодорожной станции перебои с электричеством. Уже днем оккупационная власть объявила о том, что в городе введен режим ЧМ муниципального уровня.

В ГУР МО Украины сообщают, что дроны нанесли удар по ракетам «Калибр», которые перевозили по железной дороге оккупанты.

«Глава» Джанкоя Игорь Ивин подтвердил разрушения на железнодорожной станции, но при этом заявил, что это «обломки уничтоженных дронов».

Стоит напомнить, что в Джанкое сходятся все ж/д ветки Крыма. Без этой ветки оккупанты не смогут поставлять оружие, боеприпасы и ракеты в /из Крыма.

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