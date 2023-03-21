К сотрудникам российского «Мемориала» пришли с обысками: что известно 1 21.03.2023, 11:58

Причина обысков — статья о «реабилитации нацизма»

Утром полицейские пришли с обысками по адресам сотрудников историко-просветительского общества «Мемориал», ликвидированного по решению российского суда. Причиной обысков, по данным правозащитников, стало уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма», возбужденное в начале марта, сообщает BBC.

Как сообщается в телеграм-канале, посвященном правозащитному проекту, обыски проходят у семи человек. Силовики пришли к руководителям «Мемориала» Олегу Орлову и Яну Рачинскому, а также к Никите Петрову, Галине Иорданской, Алене Козловой, Александре Поливановой и ее матери Марине.

После обысков их должны отвезти на допрос в следственный отдел СКР по Тверскому району Москвы.

Из постановления об обыске следует, что мероприятия проводятся в связи с делом о «реабилитации нацизма» (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), которое возбудили 3 марта 2023 года, на обысках присутствуют оперативники центра «Э» (по борьбе с экстремизмом), сообщает телеграм-канал.

В начале марта ТАСС и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщали, что дело по статье о «реабилитации нацизма» возбудили против неназванных сотрудников «Мемориала».

«Им вменяется то, что в списках жертв политического террора содержатся имена троих людей. Одного из них приговорили к лагерям за работу в немецком полицейском отряде. Двух других - за измену Родине военнослужащим (ст. 58-1 УК РСФСР)», - говорится в сообщении команды «Мемориала».

«Международный Мемориал» занимался расследованием преступлений тоталитарных режимов ХХ века, добивался реабилитации репрессированных и помощи их семьям.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал» по требованию прокуратуры, которая обвинила отранизацию в нарушении законодательства об «иностранных агентах» и «оправдании терроризма и экстремизма».

В начале февраля СКР начал проверку «Мемориала» по статье о «реабилитации нацихма».

Что говорил Путин

Схожие обвинения в суде по иску о ликвидации «Мемориала» высказывал прокурор в суде, затрагивал эту тему и президент России Владимир Путин. В самом «Мемориале» включение в списки жертв политических репрессий лиц, связанных с нацистами, не отрицали, но утверждали, что это была ошибка, которую, к тому же исправили сами сотрудники общества.

«Вы также сказали, что «Мемориал» является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Да, действительно, я так к этому всегда и относился», - говорил Путин на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2021 года, когда суд решал вопросы о ликвидации «Мемориала».

Далее он называл имена как раз троих человек, причисленных «Мемориалом» к жертвам политических репрессий и сотрудничавших с нацистами. Эти же фамилии в ходе прений сторон в суде о ликвидации «Международного Мемориала» называл прокурор Алексей Жафяров.

После встречи СПЧ с Путиным правление «Международного Мемориала» разъяснило, что создает базу жертв политического террора на протяжении многих лет: «Ошибки и недочеты в ней действительно есть. В любой базе, включающей миллионы персоналий (в настоящее время в ней содержится более 3 млн имен), всегда есть ошибки. Мы их стараемся выявлять и исправлять».

Упомянутые Путиным люди, заявили тогда в «Мемориала», были заблокированы в базе общества за три месяца до того, как их фамилии произнес российский президент «сразу после получения нами информации об их несоответствии критериям, принятым составителями».

В октябре 2022 года «Мемориал», основатель белорусской правозащитной организации «Весна» Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира.

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