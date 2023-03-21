Путин признал себя вассалом 3 21.03.2023, 12:09

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Роли поменялись.

Телеграм-канал Сynic обратил внимание на основные цитаты из статьи Путина, опубликованной накануне визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву:

«С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения.

Российско-китайские отношения превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем.

При этом важно, что во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах и наши отношения становятся еще более суверенными.

Россия и Китай – державы с древними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием.

В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший «рекой дружбы». Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы. Активно продвигаем такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС и БРИКС, которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели служит работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь».

Отмечаем конструктивную роль китайской «Инициативы в области глобальной безопасности», которая созвучна российским подходам в этой сфере.

Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность.

Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов.

Уверен, что наша дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР».

Кроме того, Сynic опубликовал знаковое фото со встречи Путина и главы Китая в Москве.

«Роли поменялись.

Теперь с заискивающе стеснительным видом дворовой куртизанки сидит Путин над горделиво смотрящим сверху вниз Си.

В далеком 2020 с таким заунывным видом сидел Лукашенко», — пишет телеграм-канал.

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