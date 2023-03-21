Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай1
- 21.03.2023, 12:17
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Последний раз глава Кремля посещал Пекин 4 февраля 2022 года.
Глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Китай в этом году.
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
Главу российского правительства Си Цзиньпин также пригласил с визитом в Китай «как можно скорее», призывая «активизировать работу межправительственных механизмов двух стран». В последний раз Путин был в Пекине до полномасштабного вторжения в Украину — 4 февраля 2022 года.
Как сообщал сайт Charter97.org, стало известно о главном провале Путина на переговорах с Си Цзиньпином.