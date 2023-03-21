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Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

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  • 21.03.2023, 12:17
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Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай

Последний раз глава Кремля посещал Пекин 4 февраля 2022 года.

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Главу российского правительства Си Цзиньпин также пригласил с визитом в Китай «как можно скорее», призывая «активизировать работу межправительственных механизмов двух стран». В последний раз Путин был в Пекине до полномасштабного вторжения в Украину — 4 февраля 2022 года.

Как сообщал сайт Charter97.org, стало известно о главном провале Путина на переговорах с Си Цзиньпином.

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