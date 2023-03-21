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Премьер Польши встретился с женой Алеся Беляцкого

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  • 21.03.2023, 12:44
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Премьер Польши встретился с женой Алеся Беляцкого

Матеуш Моравецкий назвал Наталью Пинчук голосом белорусской оппозиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с Натальей Пинчук, женой осужденного на 10 лет руководителя правозащитного центра «Вясна», лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. Об этом сообщает официальный аккаунт главы польского правительства в Фейсбуке.

«Госпожа Наталья — это голос белорусской оппозиции. Это необычайно сильная, харизматичная женщина, которая говорит и передает то, что ее муж не может сказать, так как сейчас находится в белорусской тюрьме, осужден на 10 лет в демонстративном политическом процессе.

Несмотря на вызовы и трудности, которые ежедневно приносит война в Украине и репрессии Лукашенко против белорусов, мы должны дальше поддерживать демократическую оппозицию за нашей восточной границей. Этого требует государственный интерес Польши. Этого требует человеческая порядочность. Этого требует будущее и безопасность Европы».

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