В Беларуси запретили продукцию известной итальянской марки нижнего белья 1 21.03.2023, 13:36

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Изделия бренда якобы не соответствуют требованиям «таможенного союза».

В Беларуси запретили продавать три комбинации с маркировкой Yamamay. Об этом сообщил 21 марта Госстандарт.

В ведомстве отметили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента «таможенного союза» по показателю безопасности «гигроскопичность».

Госстандарт запретил ввоз и продажу этих комбинаций в белорусских магазинах, а также прекратил действия документов об оценке соответствия.

Yamamay — культовая итальянская марка мужского и женского нижнего белья. Бренд был основан в 2001 году. С первых лет своей деятельности компания считалась одной из десяти ведущих в мире моды. Yamamay насчитывает около 600 магазинов в Италии и по всему миру.

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