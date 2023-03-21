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ВСУ нанесли «двойной удар» по позициям РФ напротив Херсона

  • 21.03.2023, 17:36
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ВСУ нанесли «двойной удар» по позициям РФ напротив Херсона

Уничтожено базирование и минометный расчет россиян за Антоновским мостом.

Оккупантов выбивают с удобных позиций на побережье Днепра. На этот раз операторы дронов ВСУ с помощью патрульной полиции Херсонщины достали российских «дачников» в коттеджах близ Антоновского моста – в 5 км от Олешек. Кроме дома, который служил захватчикам местом базирования, была уничтожена и минометная позиция врага, пишет «Стопкор».

Видеокадры работы патрульной полиции Украины и спецподразделения по управлению БПЛА VOG-17, на которых видно поражение объекта россиян за Антоновским мостом напротив Херсона, выложил 21 марта в Твиттере военный обозреватель Пол Джавин (Paul Jawin).

«Командная работа подразделения VOG-17 и украинских патрульных полицейских. Уничтожение местоположения российских войск и минометной позиции», – говорится в сообщении.

OSINT-аналитики международной волонтерской инициативы GeoConfirmed идентифицировали точную геолокацию прилета. Речь идет об участке с координатами 46.663741, 32.730449 в дачном поселке к востоку от Антоновского моста на левом берегу Днепра.

Дом, который заняли оккупанты, расположен на берегу узкого канала, соединяющего Днепр с озером Алексеевский лиман. До временно оккупированных Олешек отсюда – около 5 км, а до освобожденных Херсона и Антоновки – 3 км по прямой через реку.

Кроме того, по информации канала «Николаевский Ванек», в ночь с 20 на 21 марта в Олешковском лесу на левобережье произошел еще один «хлопок»: уничтожен российский танк.

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