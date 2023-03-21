Италия экстрадирует в США сына российского губернатора 21.03.2023, 18:36

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Артем Усс

Артем Усс просил выслать его в РФ.

Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию в США российского бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, сообщают итальянские СМИ.

Суд признал возможность экстрадиции по двум из четырех пунктов обвинения. Защита Усса уже заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде страны. Апелляция будет подана в течение 15 дней. В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом, пишет The Moscow Times.

40-летний Усс был арестован 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Американский Минюст обвиняет его и еще шесть человек в нарушении санкций и отмывании миллионов долларов. По версии прокуратуры, Усс и его сообщники организовали схему с использованием подставных компаний и криптовалют, чтобы продавать венесуэльскую нефть в обход эмбарго США и закупать американские технологии для российского ВПК.

Помимо Усса, по делу были арестованы россияне Юрий Орехов (его задержали в Германии), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. В Вашингтоне утверждают, что они помогали бизнесмену приобретать американскую электронику, используемую в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных разработках.

Операции проходили через специально созданную компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), расположенную в немецком Гамбурге. Купленные товары отгружали конечным потребителям в России, среди которых — подсанкционные «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс».

Компоненты, полученные по такой схеме, впоследствии были обнаружены в российской военной технике, захваченной на поле боя в Украине. Уссу и его подельникам грозит до 30 лет лишения свободы.

В январе бизнесмен попросил выслать его в Россию, а не в США. При этом на родине против него также возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере. Усс был заочно арестован и объявлен в розыск спустя 10 дней после задержания в Милане. Статья предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.

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