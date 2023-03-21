В Беларуси под запрет попали джинсы популярного бренда 21.03.2023, 18:40

С прилавков исчезнут две модели.

Специалисты Госстандарта в ходе проверок обнаружили у бренда MANGO одежду, которая не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает портал tochka.by.

Речь идет о двух моделях джинсов. У них проблема с воздухопроницаемостью – этот показатель ниже нормы.

На сайте MANGO такие «скинни» и «мамсы» продаются за Br139.

Джинсы изымут из обращения и запретят ввозить впредь.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Госкомитет по стандартизации счел не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза две модели джинсовых брюк белорусской компании Conte.

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