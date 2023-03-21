В Беларуси под запрет попали джинсы популярного бренда
- 21.03.2023, 18:40
С прилавков исчезнут две модели.
Специалисты Госстандарта в ходе проверок обнаружили у бренда MANGO одежду, которая не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщает портал tochka.by.
Речь идет о двух моделях джинсов. У них проблема с воздухопроницаемостью – этот показатель ниже нормы.
На сайте MANGO такие «скинни» и «мамсы» продаются за Br139.
Джинсы изымут из обращения и запретят ввозить впредь.
Как ранее писал сайт Charter97.org, Госкомитет по стандартизации счел не соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза две модели джинсовых брюк белорусской компании Conte.