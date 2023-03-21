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Российский военкор рассказал, как пять танков ВСУ разнесли позиции оккупантов с 800 метров

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  • 21.03.2023, 18:55
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Российский военкор рассказал, как пять танков ВСУ разнесли позиции оккупантов с 800 метров

Россияне не смогли подбить ни одного танка.

Передовые подразделения ВСУ все более активно используют тяжелую бронетехнику и танки на фронте, которым российская армия не может противостоять ввиду слабой подготовки операторов ПТРК и противотанковых систем.

Один из российских Z-пропагандистов в своем Telegram-канале сообщил, как накануне сразу 5 танков ВСУ вышли на огневую позицию и в течение 40 минут расстреливали позиции россиян с дистанции в 800 метров, пишет «Диалог».

Однако оккупанты не смогли подбить ни одного танка, поскольку в их распоряжении не оказалось обычных дронов, с помощью которых россияне пытаются сбрасывать боеприпасы на украинскую бронетехнику. При этом артиллерия ВС РФ не способна попасть в неподвижный танк, а расчеты ПТРК бояться покидать блиндажи во время танковых залпов.

«Сорок минут пять танков ВСУ работали на дистанции 800 метров от наших окопов. Все пять безнаказанно уехали», - отмечают в сообщении россияне.

При этом оккупанты жалуются, что российское министерство обороны не способно обеспечить подразделения даже дешевыми дронами для отражения танковых атак ВСУ.

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