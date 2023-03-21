Польша пообещала сделать все, чтобы Алесь Беляцкий в ближайшее время вышел на свободу 4 21.03.2023, 19:18

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Алесь Беляцкий

Об этом заявил министр иностранных дел Польши.

Польша сделает все, чтобы в ближайшее время белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий вышел на свободу.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким 21 марта в Варшаве встречался с женой Беляцкого Натальей Пинчук.

«Министр Рау заверил Наталью, что Польша сделает все, чтобы в ближайшее время Алесь Беляцкий вышел на свободу, а если этого не получится, Польша продолжит обращать внимание всего мира на ситуацию всех политических заключенных в Беларуси», — цитирует слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины «Польскае радыё».

22 марта Наталья Пинчук встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Руководитель правозащитного центра «Вясна», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий за решеткой в Беларуси с лета 2021-го. В начале марта этого года он был осужден в Минске на 10 лет колонии за помощь репрессированным белорусам.

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