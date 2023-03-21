закрыть
21 марта 2023, вторник, 19:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша пообещала сделать все, чтобы Алесь Беляцкий в ближайшее время вышел на свободу

4
  • 21.03.2023, 19:18
  • 2,172
Польша пообещала сделать все, чтобы Алесь Беляцкий в ближайшее время вышел на свободу
Алесь Беляцкий

Об этом заявил министр иностранных дел Польши.

Польша сделает все, чтобы в ближайшее время белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий вышел на свободу.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким 21 марта в Варшаве встречался с женой Беляцкого Натальей Пинчук.

«Министр Рау заверил Наталью, что Польша сделает все, чтобы в ближайшее время Алесь Беляцкий вышел на свободу, а если этого не получится, Польша продолжит обращать внимание всего мира на ситуацию всех политических заключенных в Беларуси», — цитирует слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины «Польскае радыё».

22 марта Наталья Пинчук встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Руководитель правозащитного центра «Вясна», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий за решеткой в Беларуси с лета 2021-го. В начале марта этого года он был осужден в Минске на 10 лет колонии за помощь репрессированным белорусам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников