В Беларуси задержали адвокатов Бабарико, Тихановского, Автуховича и других политзаключенных 2 21.03.2023, 20:12

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Задержания адвокатов прошли еще вчера.

В Беларуси прошли массовые задержания адвокатов. Среди тех, к кому пришли силовики, — защитники политзаключенных.

Так, адвокат Владимир Сташкевич защищал Николая Автуховича и Марию Колесникову, Иван Чижик — Виктора Бабарико, Юрий Козиков — Максима Знака и Евгения Юшкевича.

Артем Семьянов был адвокатом Игоря Лосика, Павла Белоуса, «весновца» Валентина Стефановича. Инесса Оленская — адвокат Сергея Тихановского, Романа Протасевича, Насты Лойко, Рыгора Костусева.

У них у всех прошли обыски. Причины задержаний неизвестны.

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