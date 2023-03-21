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В Беларуси задержали адвокатов Бабарико, Тихановского, Автуховича и других политзаключенных

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  • 21.03.2023, 20:12
  • 2,110
В Беларуси задержали адвокатов Бабарико, Тихановского, Автуховича и других политзаключенных

Задержания адвокатов прошли еще вчера.

В Беларуси прошли массовые задержания адвокатов. Среди тех, к кому пришли силовики, — защитники политзаключенных.

Так, адвокат Владимир Сташкевич защищал Николая Автуховича и Марию Колесникову, Иван Чижик — Виктора Бабарико, Юрий Козиков — Максима Знака и Евгения Юшкевича.

Артем Семьянов был адвокатом Игоря Лосика, Павла Белоуса, «весновца» Валентина Стефановича. Инесса Оленская — адвокат Сергея Тихановского, Романа Протасевича, Насты Лойко, Рыгора Костусева.

У них у всех прошли обыски. Причины задержаний неизвестны.

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