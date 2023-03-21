В ОАЭ нашли самый старый «жемчужный город» в Персидском заливе 21.03.2023, 21:47

Фото: ЕРА

Площадь города – около 12 гектаров.

В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Умм-эль-Кайвайн (север ОАЭ) во время раскопок обнаружили древний «жемчужный город», археологи считают находку самым старым таким объектом в Персидском заливе.

Об этом сообщило агентство

The Associated Press 20 марта.

Артефакты, которые нашли во время раскопок, относятся к доисламской истории региона конца 6 века. Ученые предполагают, что в этом городе были сотни домов, жили тысячи людей. Согласно сообщению, жители города занимались жемчужным промыслом.

В исторически текстах упоминались и более древние «жемчужные города», но, по словам профессора археологии в Университете ОАЭ Тимоти Пауэра, это «самый древний пример такого специфически халиджийского жемчужного города».

Ученый назвал обнаруженный город «духовным предком таких городов, как Дубай». Найденный археологами город находится на острове Синийя примерно в 50 км от Дубая.

По словам Пауэра, археологи обнаружили здесь множество домов, построенных из пляжного камня и известкового раствора, от тесных помещений до более просторных домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальной дифференциации.

В домах археологи обнаружили рассыпанный жемчуг и водолазные грузы, с помощью которых ныряльщики быстро опускались на морское дно, задержав дыхание.

Как отмечает Al Arabiya, площадь города – около 12 гектаров. Власти эмирата планируют построить на месте раскопок центр для посетителей.

Пауэр отметил, что отходы от жемчужного промысла были колоссальными – те, кто обнаружил город, нашли неподалеку от него свалку устричных раковин, а канал отмечает, что гуляющие по острову могут слышать "как эти останки хрустят под ногами в некоторых местах".

«Из каждых 10 000 устричных раковин можно найти только одну жемчужину. Вам придется найти и выбросить тысячи и тысячи устричных раковин, чтобы найти одну», – сказал ученый, подчеркнув, что речь о миллионах выброшенных устричных раковин.

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