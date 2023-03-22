В РФ будут судить учителя за дискредитацию армии по доносу учеников 22.03.2023, 2:06

Один из учеников записал слова на диктофон, а отец ученика передал запись полиции.

Суд в Курске рассмотрит дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении учителя одной из городских школ. Его обвиняют в «дискредитации» ВС РФ в ходе проведения урока. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, 49-летний учитель проводил урок обществознания в 10-м классе в апреле 2022 года. Во время занятия преподаватель отрицательно высказался о действиях ВС РФ в ходе «спецоперации». Один из учеников записал эти слова на диктофон, а отец ученика передал запись полиции.

Полиция расценивает записанные высказывания как «публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации» (ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Преподавателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Сейчас фигурант дела уже не работает учителем в школе.

В марте 2022 года в Уголовном кодексе России появились статьи за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах России (207.3) и публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил (280.3). Предельный срок заключения по ним составляет три года, но в случае отягчающих обстоятельств срок лишения свободы может быть увеличен до десяти лет, а при тяжких последствиях — до 15 лет.

Год спустя депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки к КоАП и изменения Уголовного кодекса, которые ужесточают ответственность за распространение ложных сведений и дезинформации о добровольцах, воюющих вместе с российской армией. Обвиняемые в «дискредитации» воюющих в Украине добровольцах и наемниках теперь могут получить:

штраф до 5 млн рублей;

штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;

исправительные или принудительные работы до пяти лет;

до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности;

до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам.

За «фейки» граждан ждет наказание до 15 лет лишения свободы, если дезинформация повлекла тяжкие последствия.

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