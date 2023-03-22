Морские беспилотники атаковали российский флот в Севастополе 2 22.03.2023, 8:29

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В городе прогремели мощные взрывы, вход в бухту перекрыт.

Утром 22 марта во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Очевидцы сообщают, что перекрыт рейд в Севастопольской бухте, сообщает obozrevatel.com.

По предварительным данным, громкие звуки слышали над центром Севастополя. Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал.

Очевидцы сообщают, что после взрывов рейд в Севастопольской бухте перекрыли. Также отмечается, что сильные взрывы были слышны с Южного и Северного молов (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн).

Стоит отметить, что жители временно оккупированного полуострова придумали причину взрывов и уже заявили о якобы «работе ПВО».

В то же время в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы взрывы в Севастополе. Взрыв был такой силы, что в центре оккупированного города задрожали окна и сработали автосигнализации.

В местных чатах обсуждают взрывы, отмечая, что громкие звуки были слышны не только в центре, но и в других районах Севастополя.

Также в крымских Telegram-каналах пишут, что в Севастополе оккупанты закрыли переправу через бухту из-за угрозы атаки БПЛА. При этом сообщается, что сработали боновые заграждения при входе в Севастопольскую бухту, в результате чего якобы «морской дрон остановлен, затем уничтожен».

Пропагандисты РФ в соцсетях пишут, что в атаке на Севастополь участвовали морские беспилотники. Всего морских дронов было три.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об атаке надводных беспилотников на российский флот в Севастополе.

«Они (дроны — ред.) пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — написал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 20 марта и в ночь на 21 марта в Джанкое прогремели мощные взрывы, был уничтожен российский эшелон в с ракетами «Кинжал» и разгромлен важнейший железнодорожный узел на севере Крыма.

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