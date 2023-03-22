Гуменюк: Взрывы в Джанкое — первый этап большого плана ВСУ 2 22.03.2023, 9:58

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Россия не просто потеряла эшелон с ракетами «Калибр».

Взрывы в Джанкое на севере временно оккупированного Крыма привели к повреждению узловой станции. Теперь оккупанты не могут ее использовать

В эфире «Радио Свобода» глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что эта атака является «одним из элементов плана, предшествующего активным действиям».

«Пока использование невозможно, и та суета, которая вокруг этого места попадания происходит, говорит о том, что нет еще даже адекватного решения, что с этим «счастьем» им делать. Но мы понимаем, что они будут стараться как можно быстрее восстановить то, что повреждено, потому что непосредственно железнодорожное сообщение – это способ доставки тяжелого вооружения и личного состава. Усилие подтягивать им будет нужно. Но мы продолжаем работу, в частности, по огневому контролю для того, чтобы эти усилия были бесполезными», - отметила Гуменюк.

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