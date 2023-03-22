Радиостанции в Крыму объявили об атаке на Крымский мост 22.03.2023, 11:02

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Сообщение было сделано после удара морских дронов по российскому флоту в Севастополе.

На радиостанциях, транслирующих сигнал на территории временно оккупированного украинского Крыма с утра 22 марта звучало сообщение о возможной атаке на Крымский мост и запуске паромной переправы в случае прерывания сообщения с материковой частью государства-оккупанта. Российские захватчики заявили о взломе, передает obozrevatel.com.

Оккупанты после ночной «бавовны» во временно оккупированном Севастополе и утренних сообщениях в эфире российских радиостанций уверяют, что в Крыму «все спокойно». Об этом пишут крымские паблики.

«В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будет организована эвакуационная паромная переправа. Берегите себя и своих близких. Правительство Крым держит ситуацию под контролем», – гласит текст сообщения, прозвучавшего сегодня в эфире радиостанций оккупированного Россией украинского Крыма.

Захватчики сразу же заявили о взломе радиостанций.

«Несколько крымских радиостанций взломали. «Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома», — сообщил «советник главы Крыма» Крючков. Все сообщения, транслируемые в эфире, ложные», – наперебой сообщают ресурсы оккупантов.

Также захватчики заявили об «успешном отражении атаки беспилотников на Севастополь» и заговорили об «информационной атаке» Украины.

«Классическая тактика: не получилось атака в реальности, ну хоть людей запугаем. Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно это ложь. В случае реальной опасности - сообщения будут идти по ВСЕМ каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые. В городе все спокойно», – заявил гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Оккупанты изо всех сил пытаются убедить крымчан, что «все спокойно».

«В Крыму и в Севастополе всё спокойно! Несколько радиоканалов взломаны Украиной, никакой эвакуации нет и никогда не будет! Доверяйте только проверенным источникам информации!» – заявляют оккупанты.

Напомним, 22 марта в Севастополе утром прогремели взрывы. Оккупанты уже пожаловались на атаку морских дронов.

Очевидцы сообщают, что после взрывов рейд в Севастопольской бухте перекрыли. Также отмечается, что сильные взрывы были слышны с Южного и Северного молов (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории порта от волн).

Взрыв был такой силы, что в центре оккупированного города задрожали окна и сработали автосигнализации.

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