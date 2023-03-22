Банковский счет Светланы Алексиевич заблокировали 5 22.03.2023, 11:14

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Светлана Алексиевич

Фото: Charter97.org

Стало известно, на каких основаниях.

Власти Германии заблокировали банковский счет нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. После того как в 2020 году к ее дому в Минске пришли силовики, писательница переехала в Берлин. Сейчас у нее закончился вид на жительство, выданный тогда немецкими властями. И на этом основании был заблокирован счет.

«Блокировка счета Светланы Алексиевич — не исключительный случай, а очень рядовая ситуация, такое случается с большим количеством белорусов, которые по каким-то причинам не успевают вовремя продлить вид на жительство, — комментирует «Еврорадио» ситуацию руководитель Белорусского ПЕНа Татьяна Недбай. — В банке Светлане сказали, что это ограничения, которые касаются белорусов и россиян — в связи с войной. Проблема не в том, что такое не должно случаться с нобелевским лауреатом — подход должен быть равен ко всем, — такого не должно случаться ни с кем. Нужна смена подхода для тех, кто вынужден был выехать из Беларуси из-за преследования, но продолжает работу на благо демократии».

Новый ВНЖ Алексиевич получит в начале апреля 2023-го. В схватке со знаменитой немецкой бюрократией — бюрократия победила.

Светлане Алексиевич 74 года. Она является известной белорусской писательницей. В 2015-м Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе «за многоголосое творчество — памятник страданиям и мужеству в наше время». Она критически высказывалась и продолжает высказываться о нынешнем режиме в РБ. В 2020 году Алексиевич вошла в координационный совет, выступающий за мирную передачу власти в стране. Алексиевич — единственная участница совета, которая не была арестована, отмечает журнал. Осенью 2020 года она уехала из Беларуси в Германию.

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