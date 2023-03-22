Китай отказался подписывать новый газовый контракт с Путиным 1 22.03.2023, 12:47

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Кремль остался без ключевого решения, которого ждал много лет.

Оформленный с помпой визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина завершился без ключевого решения, которого много лет ждут в Кремле, пишет finanz.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин называл Си «дорогим другом» и заговорил по-китайски, поднимая тост за его здоровье, китайская делегация не подписала новый контракт на покупку российского газа и строительство трубы «Сила Сибири-2».

Путин предложил Китаю 100 млрд кубометров газа ежегодно - в 6 раз больше, чем «Газпром» качает сейчас, и заявил, что проект нового газопровода мощностью 50 млрд кубов в год практически согласован.

Но в совместном заявлении, которое подписал Си, о трубе нет ни слова, и говорится лишь о «укреплении партнерства» в энергетике. В заявлении для прессы Си не сказал о российском газе ничего.

Китайский контракт отчаянно нужен «Газпрому», который лишился европейского рынка и потерял больше половины экспорта в прошлом году. Прокачка газа в Европу упала до уровней последних лет СССР, а в этом году вернется во времена Леонида Брежнева и Юрия Андропова.

«У Газпрома катастрофическая ситуация с экспортом», - сказал Reuters источник, близкий к компании. Китай в этом году купит 22 млрд кубометров газа - в 7 раз меньше, чем до войны потреблял Евросоюз. Стоимость этих поставок - $290 за тысячу кубометров, тогда как контрактные цены для Европы - $1000 в декабре, оценивает аналитик БКC Рональд Смит.

Скидка достигает 70%. Но проблема в том, что Китаю «дополнительный газ просто не нужен», говорит Батт Одгерел, старший аналитик Energy Policy Research Foundation.

Китай не хочет повторять ошибку Европы и намерен диверсифицировать поставщиков, тем более что проблем с этим нет - США, Катар и Австралия хотят продавать газ, указывает он: «Это рынок покупателя. И если только Россия не выступит с чрезвычайно привлекательным предложением, Китай может ждать столько, сколько хочет».

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