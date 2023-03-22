закрыть
22 марта 2023, среда, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Запорожье сотрясла серия мощных взрывов

1
  • 22.03.2023, 13:52
  • 2,696
Запорожье сотрясла серия мощных взрывов

Россия ударила ракетами по жилым домам.

В Запорожье в среду, 22 марта, после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Корреспонденты «Суспильного» сообщают, что в Запорожье прогремел один взрыв. После 11:31 появилась информация от местных тг-каналов, что город сотрясла новая серия взрывов.

В Запорожской ОВА призвали сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы - чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины.

«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица», - написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Позже появилось видео попадания российской ракеты по жилому дому в Запорожье.

Накануне ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Были сбиты 16 из 21 дрона, в Киевской области четыре человека погибли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников