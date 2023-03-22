Запорожье сотрясла серия мощных взрывов

Запорожье сотрясла серия мощных взрывов1
- 22.03.2023, 13:52
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Россия ударила ракетами по жилым домам.
В Запорожье в среду, 22 марта, после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.
Корреспонденты «Суспильного» сообщают, что в Запорожье прогремел один взрыв. После 11:31 появилась информация от местных тг-каналов, что город сотрясла новая серия взрывов.
В Запорожской ОВА призвали сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы - чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины.
«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица», - написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Позже появилось видео попадания российской ракеты по жилому дому в Запорожье.
Накануне ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Были сбиты 16 из 21 дрона, в Киевской области четыре человека погибли.