Запорожье сотрясла серия мощных взрывов 1 22.03.2023, 13:52

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Россия ударила ракетами по жилым домам.

В Запорожье в среду, 22 марта, после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Корреспонденты «Суспильного» сообщают, что в Запорожье прогремел один взрыв. После 11:31 появилась информация от местных тг-каналов, что город сотрясла новая серия взрывов.

В Запорожской ОВА призвали сохранять информационную тишину, не распространять фото- и видеоматериалы - чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины.

«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица», - написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Позже появилось видео попадания российской ракеты по жилому дому в Запорожье.

Накануне ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Были сбиты 16 из 21 дрона, в Киевской области четыре человека погибли.

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