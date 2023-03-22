Более сотни нелегалов атаковали границу Беларуси с ЕС

Более сотни нелегалов атаковали границу Беларуси с ЕС2
- 22.03.2023, 13:55
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Основная часть мигрантов пыталась прорваться через белорусско-польскую границу.
117 мигрантов пытались попасть в Польшу, Литву и Латвию через Беларусь.
Там было задержано 10 граждан Египта, 9 — Афганистана, 8 — Индии, 3 — Эритреи, 3 — Йемена, 2 — Сирии 1 — Ирака и 1 — Ирана. 4 человека при виде польских патрулей отступили на белорусскую территорию, сообщает Погранслужба Польши.
На латвийско-белорусской границе задержано 15 человек, на литовско-белорусской — 12.