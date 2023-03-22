Момент удара российской ракеты по жилому дому в Запорожье попал на видео

Момент удара российской ракеты по жилому дому в Запорожье попал на видео5
- 22.03.2023, 14:35
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Здание охвачено пожаром.
Как сообщал сайт российские оккупанты сегодня обстреляли жилые дома в украинском Запорожье. Одна из ракет попала в многоэтажку. Момент удара попал на видео.
Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Рашистские ублюдки обстреляли Запорожье. Одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом», - написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар российских оккупантов по жилой многоэтажке в Запорожье.
В сообщении в телеграмм-канале он подчеркнул, что «страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей».
«Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети», - заявил президент Украины.