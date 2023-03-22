Лукашенко: Россия даст нам боеприпасы с настоящим ураном

Лукашенко: Россия даст нам боеприпасы с настоящим ураном15
- 22.03.2023, 15:36
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Безумный диктатор заявил об «уроке для всей планеты».
Самозванец Лукашенко 22 марта в Хатыни пообщался с российскими и белорусскими пропагандистами, передает телеканал Минобороны РФ «Звезда».
«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, — заявил Лукашенко. — Вот это самое страшное и самое опасное. И потом вы увидите — ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, как вы знаете».
Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Лукашенко заявил, что он вместе с Россией участвует в войне против Украины.