Лукашенко: Россия даст нам боеприпасы с настоящим ураном 15 22.03.2023, 15:36

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Безумный диктатор заявил об «уроке для всей планеты».

Самозванец Лукашенко 22 марта в Хатыни пообщался с российскими и белорусскими пропагандистами, передает телеканал Минобороны РФ «Звезда».

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном, — заявил Лукашенко. — Вот это самое страшное и самое опасное. И потом вы увидите — ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран, как вы знаете».

Как сообщал сайт Charter97.org, ранее Лукашенко заявил, что он вместе с Россией участвует в войне против Украины.

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