Что ждет Лукашенко после доклада ООН о преступлениях Минска 6 22.03.2023, 16:31

8,848

Документ имеет стратегическое значение.

В Беларуси наблюдается «неприемлемая картина безнаказанности и практически полного уничтожения пространства деятельности гражданского общества и основных свобод». В стране широко распространены систематические нарушения международного права в области прав человека, в том числе незаконное лишение жизни и случаи произвольного лишения свободы, пыток и жестокого обращения, сексуального и гендерно-обусловленного насилия, нарушения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций… К таким выводам пришел Верховный комиссар ООН по правам человека, опубликовавший доклад о положении в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них. Юристы объяснили DW, какие последствия для режима будет иметь выводы доклада.

Доклад Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) основан на опросах 207 пострадавших от действий силовиков и свидетелей, анализе более 2500 доказательств. В документе содержится призыв к государствам - членам ООН рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности через национальные механизмы. И обеспечить дополнительные меры защиты для жертв, свидетелей̆ и других лиц, которые покинули страну.

Доклад поможет завести дело на виновных за границей

Юрист-международник Виктория Федорова отмечает, что впервые на международном уровне произошедшее в Беларуси квалифицировано не просто как нарушения прав человека, а как международные преступления – против человечности.

Федорова обращает внимание на то, что формулировки в докладе достаточно мягкие: «некоторые нарушения могут приравниваться к преступлениям против человечности». Окончательное решение может вынести только суд – национальный или международный, объясняет юрист. Она считает важным отметить, что режим фактически проигнорировал предыдущие замечания УВКПЧ: власти отказались принять в Беларуси представителей ООН.

«Сам по себе данный доклад не повлечет создания международного трибунала по Беларуси. Такие трибуналы ранее создавались Советом Безопасности ООН, постоянными членами которого являются друзья официального Минска – Россия и Китай. Обладая правом вето, они просто заблокируют такое решение, – говорит эксперт. – Однако доклад может быть использован как авторитетный документ при возбуждении уголовных дел в других странах по принципу универсальной юрисдикции».

Пытки – настолько серьезное преступление, что мир не может просто закрыть на это глаза, полагает Виктория Федорова. Например, в Литве в этом направлении уже идет работа: более 40 белорусов уже признаны потерпевшими, с ними работают литовские следователи. Они также опрашивают свидетелей, к примеру бывших силовиков, судей, которые могут рассказать, как устроена правоохранительная и судебная системы в Беларуси. Однако это процесс не быстрый. Сколько будет идти предварительное следствие, никто с точностью сказать не может. Пока белорусских судей и силовиков в международный розыск не объявляли.

Будет ли создан международный трибунал?

Юрист-международник Екатерина Дейкало указывает на то, что доклад ООН имеет стратегическое значение. «Теперь это не просто заявление потерпевших или белорусских правозащитников, это вывод высшего компетентного органа по правам человека в ООН, – отмечает она. – Доклад дает импульс прорабатывать конкретные составы преступления. Это будет важно для будущего трибунала».

Дейкало согласна с Викторией Федоровой в том, что в случае с Беларусью вряд ли можно ожидать создания международного трибунала, но она называет другую причину. «При всей боли белорусского народа, масштаб случившегося не тянет на отдельный трибунал. Для сравнения нужно посмотреть, что происходило в Югославии и Руанде, по которым такой трибунал был создан, – говорит эксперт. – В нашем случае можно рассчитывать на создание гибридного трибунала, где будут работать международные судьи вместе с белорусскими. И это даст хороший толчок для развития национальной судебной системы».

Но такие действия возможны только после смены власти, которая будет готова к подобному судебному разбирательству.

В то же время Управление Верховного комиссара собрало досье на белорусских чиновников, которые несут ответственность за грубые нарушения прав человека, их действия могут быть квалифицированы как преступление по международному праву. Так, УВКПЧ зафиксировало как минимум пять случаев незаконного лишения жизни во время протестов.

Отдельно следует рассматривать действия белорусского режима по поддержке войны в Украине. По этому вопросу возможно создание международного трибунала, где Беларусь будет идти вместе с Россией, поскольку ее территория и инфраструктура используется для нападения.

Как доклад ООН скажется на санкциях?

Белорусские власти, апеллируя к ООН, добиваются отмены запрета на поставки калия на мировой рынок – введенные Западом ограничения, заявляет белорусский МИД, подрывают продовольственную безопасность в мире. В мае 2022 года генсек ООН предложил смягчить санкции по калию, введенные против России и Беларуси в обмен на безопасную транспортировку зерна из Украины. Изменится ли его позиция после доклада Верховного комиссара по правам человека?

«Не думаю, что доклад здесь повлияет на санкции», – считает Виктория Федорова. Она напомнила, что Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Литве, запретившей транзит белорусских калийных удобрений через свою территорию, возобновить их транспортировку. «Государства не всегда выполняют эти рекомендации, – отмечает юрист. – Беларусь, по нашим оценкам, из 67 рекомендаций Комитета ООН против пыток выполнила лишь 3. В вопросах санкций большее значение имеют политические обоснования, нежели правовые».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».