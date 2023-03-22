Ford рассекретил электрический вариант кроссовера Explorer 22.03.2023, 17:06

Цена — от €45 тысяч.

Компания Ford представила новую версию кроссовера Explorer — полностью электрическую модификацию для рынка Европы, сообщает rp.pl.

Электромобиль, созданный на платформе MEB от Volkswagen ID.4, получил дизайн, который отличается экстерьера нового Ford Explorer с двигателями внутреннего сгорания. Облик новинки имеет декоративный «щит» вместо традиционной решетки радиатора, полностью светодиодную оптику и проработанный с точки зрения максимальной аэродинамической эффективности кузов.

Пятиместный салон получил цифровую панель приборов и новое поколение фирменной мультимедийной системы, которая имеет вертикальный сенсорный 15-дюймовый экран на центральной консоли. Заявлено, что SYNC Move 2 поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay, онлайн-сервисы, а в оснащение входят передовые электронные системы помощи водителю.

Заявлено, что электрический Ford Explorer имеет 470-литровый багажник и запирающийся 17-литровый бокс, который может вместить 15-дюймовый ноутбук, в консоли между передними сиденьями, а в оснащение включены система бесключевого доступа, обогрев сидений и руля, а также другое оборудование.

Доступны будут заднеприводные версии — 170-сильная с батарей 52 кВтч и 286-сильная с аккумулятором 77 кВтч — и полноприводная 340-сильная двухмоторная модификация с батареей 77 кВтч.

Новая модель Ford полностью разработана инженерным центром в Германии при участии специалистов Volkswagen. Электромобиль в версиях Explorer и Explorer Premium выйдет на рынок в 2023 году по цене от €45 тыс.

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