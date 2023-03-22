Адвоката Анастасию Лазаренко будут судить за консультации под Окрестина 3 22.03.2023, 18:27

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Анастасия Лазаренко

Правозащитникам стало известно о новых пунктах обвинения.

Анастасия Лазаренко уже почти десять месяцев за решеткой.

Адвоката задержали 2 июня 2022-го. Сначала против нее возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК). При этом в принудительном «покаянном» видео женщина сказала, что она задержана за слив данных силовиков и судей в телеграм-каналы

Как выяснилось теперь, ей действительно предъявили такое обвинение по ст. 203−1 УК (незаконные действия в отношении информации о частной жизни), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Но этим следствие не ограничилось. Анастасию также обвинили по ч. 1 ст. 342 УК (организация и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Основание — то, что в августе 2020 года адвокат консультировала пострадавших и их родственников у стен изолятора на Окрестина. Следствие узрело в этом организацию несанкционированного массового мероприятия.

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