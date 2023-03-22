Появилось видео мощного взрыва в бухте Севастополя 1 22.03.2023, 18:49

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Бухту атаковали дроны.

Рано утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели.

Известно, что в районе Южной бухты Севастополя около 05:00 прогремел первый мощный взрыв, после него местные жители слышали еще несколько аналогичных, а также звуки стрельбы.

Как писал сайт Charter97.org, морские беспилотники атаковали российский флот в Севастополе. Российские пропагандисты сообщали, что их было три.

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