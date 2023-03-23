ВСУ нанесли удары по флангам российских войск в Бахмуте 23.03.2023, 8:42

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Украинская армия добилась тактического превосходства над противником.

Британская разведка сообщила, что украинские военные проводят контратаки на Бахмутском направлении. Именно эти действия не позволяют россиянам оцепить город.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что речь идет именно о локальных точечных контратаках с целью достижения тактического превосходства над врагом.

22 марта на позицию украинских военных на Бахмутском направлении приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

Мусиенко заметил, что всегда визиты военного командования направлены на поднятие боевого духа. К тому же президент вручил военным отличия от всего украинского народа.

Мусиенко рассказал, когда идут интенсивные боевые действия, инициатива сторон может меняться несколько раз в месяц. То есть то, что российские войска могли раньше захватить улицу или часть квартала в городе еще не означает, что они это контролируют. Ситуация может легко измениться, и украинские войска снова займут эти позиции.

«Однако заметно, что ВСУ точечными контратаками и ударами пытаются снимать давление на Бахмут, который есть с северного и южного флангов», – подчеркнул военный эксперт.

Это заметно, ведь враг уже давно бы смог сомкнуть фланги и взять в окружение город. Но из-за локальных контратак россияне этого сделать не могут, сообщил Мусиенко.

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