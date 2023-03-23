В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 23.03.2023, 9:00

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Стали известны интересные детали, намекающие на «работу» партизан.

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. На данный момент подробности выясняются.

О причинах и последствиях взрыва пока неизвестно. Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взрывы был слышен в самом городе. Сейчас власть пытается узнать подробности произошедшего.

«Громкий взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Уточняем подробности», – сообщил мэр.

В то же время, местный Telegram-канал («Риа Мелитополь» https://t.me/riamelitopol/86224) пишет, что российские оккупационные войска на этот раз не стали оправдываться, мол «сработало ПВО» или «самолет перешел на сверхзвук».

По предварительным данным, на улице Ивана Алексеева в районе пожарной части сработало самодельное взрывное устройство. Оккупанты утверждают, что «на этот раз никто не пострадал».

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 14 марта произошла очередная «бавовна». Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и загорелся автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

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