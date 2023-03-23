Украинская разведка назвала дату коллапса войск РФ 23.03.2023, 13:03

2,442

Но Россия может «сдуться» еще быстрее.

Страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это.

Однако РФ может «сдуться» еще быстрее, если против нее усилят санкции. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это - если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим», – сказал Скибицкий.

Также он отметил, что Россия больше не может проводить широкомасштабные наступления. По его словам, так называемое «большое наступление» РФ, которое оккупанты пытались осуществить в прошлые месяцы, было скорее элементом кремлевской пропаганды и показало, что страна-агрессор переоценила собственные возможности.

«Где это великое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них остались одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции», – подчеркнул заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».