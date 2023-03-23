Партизаны в Мелитополе подорвали коллаборанта в погонах 4 23.03.2023, 13:18

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Стали известны детали мощных утренних взрывов в городе.

Партизаны Мелитополя совершили покушение на экс-полицейского Сергея Сковырко, работающего на оккупационную власть.

Сегодня, 23 марта, около 7:00 в Мелитополе в районе улицы Ивана Алексеева прогремел взрыв.

Оккупационная власть его подтвердила, как и тот факт, что пострадал «полицейский».

Журналисты Telegram-канала «РИА Мелитополь» сообщают, что, по предварительным данным, речь идет именно о Сергее Сковырко.

До оккупации он работал в местном отделении полиции. После оккупации Мелитополя он снова стал работать в полиции, но уже при оккупантах.

Источник сообщает, что Сковырко боялся местных партизан и поэтому свой автомобиль всегда парковал и оставлял на ночь возле здания пожарной части. Однако сегодня ему не подфартило.

Оккупант Рогов подтвердил, что в машине сработало самодельное взрывное устройство. Также он заявил, что «полицейский» получил ранения и госпитализирован.

До вторжения армии РФ Сковырко работал участковым, а позже замглавы отдела по благоустройству и экологии Мелитополя.

Источник пишет, что информация о Сковырко еще проверяется. Также журналисты пишут, что во время покушения на коллаборанта Ивана Ткача настоящей целью был Дмитрий Кучерков, именно поэтому еще одна из версий, кто был в автомобиле возле пожарной части, – Кучерков.

Источник сообщает, что «полиция» уже перекрыла движение от Пенсионного фонда до поликлиники.

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