Bloomberg: ЧВК «Вагнера» отправят в Африку после фиаско в Украине 23.03.2023, 13:59

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Путин разочаровался в Пригожине.

Евгений Пригожин проигрывает как на реальном фронте в Украине, так и на бюрократическом в России. Из-за этого глава ЧВК «Вагнера» намерен частично свернуть свою деятельность на полях сражений и снова уделить основное внимание операциям в Африке, где он уже создал международный военно-деловой синдикат. Об это Bloomberg рассказали люди, знакомые с ситуацией.

По словам источников агентства, близких к Кремлю и спецслужбам, высшие чины российских вооруженных сил смогли посеять во Владимире Путине сомнения относительно эффективности «Вагнера». Они объяснили, что за полгода боев наемники продвинулись под Бахмутом всего на несколько десятков километров, да и то потому, что командование ЧВК посылало набранных по тюрьмам бойцов на верную смерть, бросая их бесконечными волнами на украинские позиции.

Кроме того, Кремль стала раздражать независимое поведение Пригожина.

В итоге Путин запретил ЧВК рекрутировать заключенных и передал эту функцию Министерству обороны, пишет Bloomberg. Оно, в свою очередь, сократило поставки вооружений и боеприпасов «Вагнеру», на что Пригожин неоднократно публично жаловался, обвиняя ведомство в измене и попытках уничтожить ЧВК.

На днях Пригожин даже предупредил министра обороны Сергея Шойгу о возможности окружения ЧВК украинскими войсками, направив ему письмо. Между тем, еще недавно он даже пытался сместить Шойгу с поста. Но тот, а также глава генштаба Валерий Герасимов воспользовались своими возможностями, чтобы ограничить Пригожина. В феврале государственным СМИ запретили упоминать о нем и «Вагнере».

«Есть риск, что он может закончить, как Икар», – говорил Financial Times в конце февраля близкий к Пригожину человек.

«Пригожин у всех становится на пути, – говорит Татьяна Стновая, основательница R.Politik. – Его единственная защита – личные отношения с Путиным, который все еще считает его кое-в чем полезным». Если Бахмут падет, «Вагнер» может участвовать в дальнейших операциях по захвату других городов Донбасса, говорят два источника Bloomberg, близких к Кремлю и спецслужбам. Но, по словам одного из них, госСМИ сообщать о роли ЧВК в операции по взятию Бахмута не будут.

Пока нет признаков того, что Пригожин перебросит своих бойцов из Украины в Африку, но из-за проблем в первой он скорее всего теперь будет уделять больше внимания операциям во второй, говорят источники Bloomberg.

В Африке Пригожин выстроил целый синдикат: его боевики поддерживают власти нескольких стран, получая от них (или обеспечивая самостоятельно) доступ к ценным ресурсам. Через сеть «призрачных юрлиц и подставных компаний» Пригожин руководит международными операциями, которые включают добычу золота, алмазов нефти, а также заготовку древесины в Сирии, Судане и Центральноафриканской республике, отмечает Аллен Маггард из вашингтонского аналитического центра по изучению конфликтов C4ADS. Недавно появились сообщения, что вагнеровцы входят в Буркина-Фасо после того, как власти страны приказали французским солдатам ее покинуть.

«Когда мы станем не нужны, то соберемся и уйдем обратно в Африку», – говорил Пригожин в начале февраля, когда впервые стало заметно, что его позиции в России начали ослабевать.

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