Украинские военные разгромили технику РФ в районе Сватово и Кременной 23.03.2023, 14:44

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Бойцы скорректировали удар с помощью аэроразведки.

В Луганской области украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии. Очередная единица вражеской бронетехники была ликвидирована в районе трассы Кременная-Сватово.

Бойцы скорректировали удар с помощью аэроразведки. Об этом сообщает 1-я Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна.

Бойцы спецподразделения аэроразведки «Дикі Бджоли» скорректировали операцию по уничтожению российской бронетехники.

По вражеской технике был нанесен точечный удар, в результате чего БМП превратилась в груду горящего металлолома.

«Скорректировали операцию бойцы спецподразделения аэроразведки «Дикі Бджоли» 518 ОБСпП 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна», – говорится в сообщении.

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