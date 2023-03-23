Глава МВД Польши: Если Почобута завтра отпустят, то «Бобровники» откроют послезавтра 6 23.03.2023, 14:49

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Варшава и дальше будет жестко реагировать на преследования поляков в Беларуси.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский прокомментировал слова Лукашенко о том, что Польша «хватает людей, чтобы предложить России или Беларуси обмен на кого-то», намекая на задержания белорусов из шпионской сети, сообщает rmf24.pl.

Каминский не стал подробно комментировать слова Лукашенко. Однако он заявил, что тот «получил очень четкий сигнал».

«Если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра», — коротко сказал он.

При этом он предупредил, что если белорусские власти будут предпринимать дальнейшие действия против польского государства или против польских граждан, то Варшава будет «очень жестко реагировать».

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