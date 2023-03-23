Белорусского посла вызвали в МИД Польши

Белорусского посла вызвали в МИД Польши1
- 23.03.2023, 15:13
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Дипломат услышал резкий протест со стороны Варшавы.
Главу белорусский дипмиссии в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за шпионского скандала, пишет со ссылкой на свои источники RMF FM.
Вызов белорусского дипломата связан с раскрытием сети шпионов, работавших на Россию, в Польше. Среди задержанные — трое белорусов.
«Дипломат услышал резкий протест в связи с шпионской деятельностью белорусских граждан», — пишет RMF FM.
Как писал сайт Charter97.org, Минск запросил встречу с белорусами, которых в Польше подозревают в шпионаже.