Белорусского посла вызвали в МИД Польши 1 23.03.2023, 15:13

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Дипломат услышал резкий протест со стороны Варшавы.

Главу белорусский дипмиссии в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за шпионского скандала, пишет со ссылкой на свои источники RMF FM.

Вызов белорусского дипломата связан с раскрытием сети шпионов, работавших на Россию, в Польше. Среди задержанные — трое белорусов.

«Дипломат услышал резкий протест в связи с шпионской деятельностью белорусских граждан», — пишет RMF FM.

Как писал сайт Charter97.org, Минск запросил встречу с белорусами, которых в Польше подозревают в шпионаже.

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