Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО 2 23.03.2023, 15:18

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Саули Ниинистьо

Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.

Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Соответствующую трансляцию опубликовал финское телевидение.

«Президент подписал предложение правительства об утверждении договора НАТО и Соглашения о статусе организации НАТО, национальных представителей и международного персонала», — следует из повестки заседания. Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.

Стоит отметить, что прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна решила начать процесс ратификации членства Финляндии в военном альянсе.

В свою очередь, парламент Венгрии должен проголосовать по заявке Финляндии 27 марта.

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