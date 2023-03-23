Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО

Президент Финляндии подписал закон о вступлении в НАТО2
- 23.03.2023, 15:18
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Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.
Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Соответствующую трансляцию опубликовал финское телевидение.
«Президент подписал предложение правительства об утверждении договора НАТО и Соглашения о статусе организации НАТО, национальных представителей и международного персонала», — следует из повестки заседания. Это стало финальным шагом для вступления страны в альянс.
Стоит отметить, что прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна решила начать процесс ратификации членства Финляндии в военном альянсе.
В свою очередь, парламент Венгрии должен проголосовать по заявке Финляндии 27 марта.