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Видеофакт: Российские «кевларовые каски» разлетаются в руках на куски

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  • 23.03.2023, 15:46
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Видеофакт: Российские «кевларовые каски» разлетаются в руках на куски

Россияне жалуются на некачественную военную амуницию

Кевларовая каска – один из основных элементов индивидуальной защиты воина. Без него голова незащищена и есть большой риск получить серьезные травмы в бою.

Но в руках россиян, вероятно, были дешевые подделки, которыми российская власть обеспечила своих военных.

Видео, где россияне в ярости от качества каски, обнародовали в украинском Телеграмм-канале «Оперативный ВСУ».

На кадрах видим продырявленный шлем. Голос за кадром возмущается, мол, каску «пробила американская реактивная артиллерийская система HIMARS».

Некачественная военная одежда в рядах армии оккупантов – не редкость. Более того, всего месяц назад трех российских генералов уволили из-за некачественной военной формы. Об этом еще 14 февраля писало издание «Верстка» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в министерстве.

Также на передовой фиксировались случаи, когда российские вояки снимали форму с мертвых побратимов и надевали ее на себя. Об этом в 2022 году сообщала Луганская областная военная администрация. По ее данным, в карманах формы мобилизованные россияне находили личные вещи предыдущих владельцев – в то время, как экипировку, поступающее в так называемую «ЛНР», можно было приобрести на местных рынках.

Обеспечить формой всех своих захватчиков власть России не может. Часто ее пошив заказывают за границей. Но с началом войны круг стран, которые могли бы отшить одежду для военных, резко сузился. Поставлять форму вопреки санкциям ООН согласилась только Северная Корея. Именно на ее фабриках для россиян производили зимнюю форму.

Также среди замеченных образцов украинские бойцы видели форму, изготовленную в Иране. В частности, бронежилеты производства Milad Industrial.

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