Литовские депутаты выступили против снятия санкций с белорусских удобрений 2 23.03.2023, 16:25

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Парламентарии выступают против любых компромиссов с режимом Лукашенко.

Комитеты Сейма Литвы по европейским и иностранным делам выступили против санкционных послаблений для белорусских удобрений. Об этом сообщает литовское информационное агентство BNS.

Денежные потоки от удобрений Вильнюс считает «одним из основных источников финансирования режима Александра Лукашенко», пишет BNS.

По данным информагентства, в январе Еврокомиссия начала консультации по корректировке введенных против официального Минска ограничений. В частности, обсуждалось исключение из санкционного списка удобрений.

Литва выступила против этого, но дебаты вновь разгорелись из-за позиции ООН. В организации считают, падение экспорта удобрений из Беларуси привело к резкому росту цен на продукты питания в менее развитых странах. Литовские депутаты назвали такие утверждения «пропагандистским нарративом».

«Аргумент о продовольственном кризисе, используемый в лоббистских целях, является отражением российской пропаганды, направленной на шантаж международного сообщества, хотя на самом деле влияние калийных удобрений на продовольственную безопасность в африканских странах очень ограничено», — говорится в совместном заявлении комитетов Сейма по европейским и иностранным делам.

Депутаты подчеркнули, что «решительно выступают против любых компромиссов, которые смягчили бы ранее введенные против Беларуси санкции».

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