Задержан гомельчанин, срезавший георгиевскую ленту с авто с российским номером 3 23.03.2023, 17:53

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На мужчину возбудили уголовное дело.

Силовики задержали гомельчанина, который срезал георгиевскую ленту, а также поцарапал ножом бампер машины с российскими номерами. Как сообщают правозащитники, на мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство (ст. 339 УК).

Жалобу в милицию на гомельчанина подала сама хозяйка автомобиля.

После задержания гомельчанина пропагандисты заявили, будто в его квартире «по полу были разбросаны георгиевские ленты, чтобы по ним топтаться», а на стене висит флаг Украины.

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