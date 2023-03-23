Задержан гомельчанин, срезавший георгиевскую ленту с авто с российским номером

Задержан гомельчанин, срезавший георгиевскую ленту с авто с российским номером3
- 23.03.2023, 17:53
- 1,928
На мужчину возбудили уголовное дело.
Силовики задержали гомельчанина, который срезал георгиевскую ленту, а также поцарапал ножом бампер машины с российскими номерами. Как сообщают правозащитники, на мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство (ст. 339 УК).
Жалобу в милицию на гомельчанина подала сама хозяйка автомобиля.
После задержания гомельчанина пропагандисты заявили, будто в его квартире «по полу были разбросаны георгиевские ленты, чтобы по ним топтаться», а на стене висит флаг Украины.