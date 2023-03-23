«Белорусы еще выйдут на улицы свободных городов» 23.03.2023, 18:29

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В Варшаве открылась выставка «Бел-чырвона-белы».

В варшавском Музее свободной Беларуси открылась выставка политических плакатов «Бел-чырвона-белы».

Экспозиция появилась в результате международного конкурса на тему демократических устремлений белорусского общества, организованного Национальным Центром Культуры Польши (НЦК).

В церемонии открытия приняли участие: министр культуры Польши Петр Глинский, руководитель заграничной службы польского МИД Аркадий Жегоцкий, посол Польши в Беларуси Артур Михальский, а также представители белорусской оппозиции, в том числе — Наталья Пинчук, жена лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, находящегося в лукашенковской тюрьме.

Открылась выставка фильмом, рассказывающим о борьбе белорусов за свободу и независимость.

В своем выступлении министр культуры Польши Петр Глинский отметил, что Беларусь — неотъемлемая часть Европы:

— Наше сотрудничество на самом деле гораздо более широкое. Мы вместе — поляки, белорусы, украинцы, литовцы, наперекор политическим желаниям и действиям Кремля. Тем более важно, что через два дня будет национальный праздник Беларуси, День Воли. Отмечаем его вместе, потому что свобода наших народов является гарантией также успешного развития целой Европы. Мы должны помнить, что мы являемся частью Европы, сообща строим независимость европейских народов. Польша с самого начала поддерживает стремление белорусского народа к восстановлению государственного суверенитета и будет поддерживать до достижения успеха.

Петр Глинский

Также польский министр отметил, что время Лукашенко и Путина сочтено:

— Тот факт, что Лукашенко не включился в полномасштабную поддержку Путина в войне в Украине, явно является успехом белорусской оппозиции и поддержки Беларуси со стороны свободных народов. Они (Путин и Лукашенко — ред.) боятся, они боятся, что сегодня здесь есть эта выставка, они боятся независимых институтов, независимых инициатив в сфере культуры и образования, они боятся свободных народов. И хорошо, что боятся, потому что их время сочтено. Мы все не устанем в нашей борьбе за свободу в Беларуси и везде, где диктаторы угрожают свободе и независимости.

Руководитель заграничной службы МИД Польши Аркадий Жегоцкий отметил, что независимое и демократическое существование Беларуси является элементом безопасности всей Европы:

— Мы с беспокойством отмечаем участие Беларуси в российском вторжении в Украину и углубление белорусско-российского военного сотрудничества. Мы знаем, что большая часть белорусского общества не согласна с такой политикой. Мы видим, как белорусы поддерживают Украину, и верим, что свободная демократическая Беларусь будет гарантом мира в регионе.

Аркадий Жегоцкий

Наталья Пинчук, жена лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, рассказала о важности национального флага Беларуси:

— Бело-красно-белый флаг имеет давнюю историю. Под бело-красно-белым флагом создавали независимую Беларусь. На долгие времена в советской Беларуси про этот флаг нельзя было вспоминать. Но времена изменились, еще в CCCР мое поколение начало поднимать это знамя.

В этом контексте хотела бы вспомнить поступок моего мужа Алеся, который первый еще в советское время внес этот флаг в здание городского совета. Алесь сейчас в тюрьме, мы все об этом знаем. Вместе с ним находятся также другие известные нам люди: Анджей Почобут, Николай Статкевич, Павел Северинец. Недавно мы подсчитали, что они находятся в этих невыносимых условиях уже больше тысячи дней. Наверное, вы не так давно слышали очень ужасную информацию, что Игорь Лосик совершил попытку суицида. К сожалению, это единственная возможность отстоять свое достоинство в тюремных условиях.

За решеткой не только те, которых я перечислила, за решеткой тысячи людей, которые высказались за свободу, высказали свое свободное слово, это тысячи смелых женщин и мужчин. Они — как герои произведения Адама Мицкевича, как Конрад Валенрод. Он сказал: «Имя мое — миллионы, потому что я страдаю за миллионы». Мы надеемся, что страдания нашего народа не напрасны, мы надеемся, что, в том числе благодаря и вашей поддержке белорусы выйдут на улицы белорусских городов, на улицы свободной Беларуси, — сказала Наталья Пинчук.

Наталья Пинчук

В заключительной части вернисажа перед собравшимися выступили Анастасия Мацкевич и Константин Горячий, которые исполнили белорусский гимн «Пагоня», гимн польской оппозиции времен «Солидарности» «Муры» и песню на стихи Янки Купалы «Спадчына».

Рафал Вишневски

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