Министр культуры Польши: Время Путина и Лукашенко сочтено 23.03.2023, 18:40

Петр Глинский

Фото: Charter97.org

Диктаторы боятся свободных народов.

В варшавском Музее свободной Беларуси открылась выставка политических плакатов «Бел-чырвона-белы». Экспозиция появилась в результате международного конкурса на тему демократических устремлений белорусского общества, организованного Национальным Центром Культуры Польши (НЦК).

В церемонии открытия приняли участие: министр культуры Польши Петр Глинский, руководитель заграничной службы польского МИД Аркадий Жегоцкий, посол Польши в Беларуси Артур Михальский, а также представители белорусской оппозиции, в том числе — Наталья Пинчук, жена лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, находящегося в лукашенковской тюрьме.

В своем выступлении министр культуры Польши Петр Глинский отметил, что Беларусь — неотъемлемая часть Европы:

— Наше сотрудничество на самом деле гораздо более широкое. Мы вместе — поляки, белорусы, украинцы, литовцы, наперекор политическим желаниям и действиям Кремля. Тем более важно, что через два дня будет национальный праздник Беларуси, День Воли. Отмечаем его вместе, потому что свобода наших народов является гарантией также успешного развития целой Европы. Мы должны помнить, что мы являемся частью Европы, сообща строим независимость европейских народов. Польша с самого начала поддерживает стремление белорусского народа к восстановлению государственного суверенитета и будет поддерживать до достижения успеха», — заявил министр культуры Петр Глинский.

Также польский министр отметил, что время Лукашенко и Путина сочтено:

— Тот факт, что Лукашенко не включился в полномасштабную поддержку Путина в войне в Украине, явно является успехом белорусской оппозиции и поддержки Беларуси со стороны свободных народов. Они (Путин и Лукашенко — ред.) боятся, они боятся, что сегодня здесь есть эта выставка, они боятся независимых институтов, независимых инициатив в сфере культуры и образования, они боятся свободных народов. И хорошо, что боятся, потому что их время сочтено. Мы все не устанем в нашей борьбе за свободу в Беларуси и везде, где диктаторы угрожают свободе и независимости.

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