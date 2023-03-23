Сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста в Италии 6 23.03.2023, 19:04

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Артем Усс

Италия намеревалась экстрадировать его в США.

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста. Ведутся его поиски, сообщило в четверг итальянское агентство ANSA.

По данным ANSA, задержанный самовольно снял электронный браслет контроля местонахождения в миланской съемной квартире. Ранее суд принял положительное решение по вопросу об экстрадиции Усса в США. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

40-летний Усс был арестован 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Американский Минюст обвиняет его и еще шесть человек в нарушении санкций и отмывании миллионов долларов. По версии прокуратуры, Усс и его сообщники организовали схему с использованием подставных компаний и криптовалют, чтобы продавать венесуэльскую нефть в обход эмбарго США и закупать американские технологии для российского ВПК.

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