Главный «борец» с отмыванием денег в Совете Европы ушел в отставку из-за связи с разведкой РФ 1 23.03.2023, 19:11

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Игорь и Владимир Небываевы

Сын генерала российской разведки возглавлял Moneyval c 2020 года.

Глава Moneyval Игорь Небываев ушел в отставку, пишет издание moneylaundering.com. Накануне Bild сообщил, что его отец, Владимир Небываев, занимает высокий пост в Службе внешней разведки России.

Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег. С марта 2020 года его возглавлял гражданин России Игорь Небываев. Во вторник он разослал своим коллегам письмо, в котором рассказал, что уходит в отставку, утверждает moneylaundering.com.

На посту исполнительного секретаря Moneyval его сменила Ливия Стойка-Бехт, бывший глава отдела юридического сотрудничества Совета Европы. При этом Небываев остался работать в СЕ, заняв другую должность, рассказали два источника moneylaundering.com, знакомые с вопросом.

В середине марта издание Bild выпустило материал, в котором написало про работающих в структурах Совета Европы россиянах. По его данным, 90 граждан России сохранили работу в организации после начала войны в Украине из-за двойного гражданства.

Отдельно Bild указал на Игоря Небываева, отец которого, по утверждениям издания — генерал СВР РФ. В 2018 году украинские власти выслали Небываева-старшего и других предполагаемых шпионов из страны после того, как в Британии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, писало немецкое издание.

После публикации статьи министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от Совета Европы добиться отставки Небываева. Он написал письмо главе организации.

«Я был удивлен, узнав из статьи, что гражданин России до сих пор занимает должность, которая должна выступать за прозрачность и открытость», — рассказал Рейнсалу Bild.

В секретариат Moneyval входит 18 аналитиков и других сотрудников, которые выявляют новые угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

После начала войны в Украине Россия вышла из состава Совета Европы. 15 марта 2022 года комитет министров СЕ исключил страну из организации. В Министерстве иностранных дел России еще 10 марта заявили, что Москва не собирается участвовать в Совете Европы.

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