В Могилеве студенты поставили на место пропагандиста Азаренка 6 23.03.2023, 19:58

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Студенты назвали его пропагандистом и обвинили Путина в войне против Украины.

Пропагандист Григорий Азаренок на пару с зампредом республиканского общественного объединения «Белая Русь» Андреем Басаком съездили на встречу со студентами Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. Рядовая «политминутка» превратилась в горячий спор, когда студенты стали задавать гостям «неудобные вопросы». Репортаж о встрече с пропагандистом опубликовала газета администрации Лукашенко «СБ».

Сотрудница «СБ» Елена Козловская в самом начале своего материала отметила, что одна из участниц встречи — студентка Дарья Саитова — новостями не интересовалась, фамилии спикеров ей не были известны, а к Азаренку пришла только для того, чтобы не идти на лекцию по предмету.

«Мини-опрос, проведенный Андреем Басаком в начале встречи, засвидетельствовал: позиция многих студентов сформирована во многом благодаря „интернету в широком смысле слова“. В аудитории на 180 мест нашлось всего несколько человек, которые смотрят телевизор, из них только два — новостные программы. Остальные черпают информацию «из телефона», — отметила автор статьи.

В самом начале встречи Григорий рассказал студентам, что интернет изобрел Пентагон, чтобы выпускать «не мультики или другую развлекуху, а оружие», а затем перешел к своей любимой теме — «информационной войне».

— Да на самом деле никому верить не надо, в том числе и вам, — донеслось из аудитории. — И тут, и там сплошная пропаганда!

— Тогда давайте разбираться с целями. Государство стремится, чтобы вы спокойно учились, работали, создавали семьи и чувствовали себя в безопасности. А оппоненты государства чего хотят — демократии, «перамен»? А чего хотите вы? — заявил Азаренок, не пояснив, что же плохого в демократии и переменах.

Затем разговор перешел к конфликту в Украине. Как отметила Елена Козловская, «судя по содержанию вопросов», многие студенты считают зачинщиком войны «российского президента».

— У нас в вузе появился проректор по безопасности, зачем он нам? — перешли на местный уровень проблемы студенты.

— Сегодня Беларусь — прифронтовое государство, — пояснил пропагандист. — И у вас теперь есть человек, на которого возложена ответственность за то, чтобы бы с вами было все в порядке. Это плохо? Или вы не читали о страшных случаях расстрелов детей и педагогов в США, России? Вы ведь не хотите, чтобы с вами такое случилось?

Кто-то из зала упомянул, что «в нашей стране за лайки сажают».

Как сообщал Charter97.org, во время протестов белорусы часто выражали свое недовольство риторикой пропагандиста-ябатьки. На одном из митингов женщина дала Азаренку пощечину.

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