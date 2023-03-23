Ученые создали искусственную зубную эмаль, которая прочнее естественной 23.03.2023, 22:48

1,004

Подробности.

Эмаль — это самая твердая ткань в человеческом теле достаточно прочная и в то же время достаточно эластичная, чтобы не треснуть в течение десятилетий, но ученым еще не удавалось создать заменителя, который мог бы сравниться с ним, пишет «Новое время».

Наше тело не может восстановить зубную эмаль, поэтому ученые пытаются создать синтетическую версию, соответствующую прочности и эластичности настоящего материала. В результате стоматологи вынуждены были полагаться на материалы, которые не так идеальны, как натуральная эмаль, когда лечат повреждение наших зубов.

Эмаль сложно имитировать, поскольку ее структура состоит из атомов кальция, фосфора и кислорода, которые должны объединиться в сложную, повторяющуюся структуру, чтобы образовать кристаллические провода. Клетки, производящие эмаль, собирают богатое магнием покрытие вокруг этих проводов, которые затем сплетаются вместе, образуя прочный материал, который далее организуется в структуры, напоминающие пучки и извилины.

Согласно данным журнала Science, международная группа исследователей создала искусственную зубную эмаль, которая не только соответствует прочности и эластичности натуральной эмали, но и действительно прочнее и долговечнее.

Чтобы создать его, они покрыли нанопровода из того же материала, что и настоящая зубная эмаль – гидроксиапатита, нетоксичным веществом на основе металла. Затем они использовали процесс, включающий экстремальные температуры, чтобы заставить провода собраться в структуру, подобную структуре натуральной эмали.

И хотя неясно, когда этот новый материал может быть доступен для стоматологов, исследователи уверены, что это лишь вопрос времени.

Синтетическая зубная эмаль также может применяться вне организма.

«От создания бронежилетов до укрепления или укрепления поверхностей для пола или автомобилей может быть много, много применений», — сказал журналу Альваро Мата, биомедицинский инженер из Университета Ноттингема, не участвовавший в исследовании.

Этот метод изготовления искусственной эмали подходит для коммерческого производства и его можно производить для изготовления искусственных зубов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».