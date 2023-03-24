Политолог: В Гродно КГБ пытался смыть позор за провал в Мачулищах 7 24.03.2023, 10:20

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Это уже finita la comedia или будет продолжение?

Политолог и координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко рассказал «Филину» о послевкусии «гродненской операции».

Накануне Вадим Можейко высказал сомнения по поводу существования человека, которого провластные службы отчаянно выдавали за «иностранного террориста» в Гродно, соответственно, поставив под сомнение всю, по словам Лукашенко, «хорошую операцию», в которой люди «шли и рисковали жизнью».

«Филин» узнал у политолога, это уже finita la comedia или нас ждет продолжение захватывающего сериала?

— Вы с самого начала сомневались в том, что все это реально и что такой человек существует. Сейчас это попытались доказать. Что вы обо всем этом думаете?

— Мы все еще не знаем многих деталей этой истории, но, по крайней мере, все то, что говорится государственной пропагандой, очень неконкретно, абстрактно, нет никаких внятных доказательств, — отмечает Вадим Можейко.

У меня по-прежнему ощущение, что это было инициативой какого-то из ведомств, вероятно, КГБ, раз там при задержании упоминается группа «Альфа».

И вот КГБ при помощи такой инсценировки, возможно, пытается продемонстрировать свою эффективность, свою успешность на фоне того, что реальную диверсию в Мачулищах предотвратить никому не удалось.

В принципе, сама идея конкуренции между силовыми ведомствами, которые все время пытаются разными способами продемонстрировать свою эффективность в глазах власти, как говорится, не баг, а фича этой системы.

Диктаторы всегда стараются создать несколько конкурирующих силовых ведомств, желательно побольше, чтобы получилась сложная и не очень понятная структура.

Чтобы они все время спорили о том, кто главнее, кто за что отвечает, чтобы друг друга не очень любили и сражались за внимание этого самого правителя.

Такая стратегия может обезопасить от заговора силовиков, которые все время друг с другом конкурируют и не могут между собой договориться.

Но помимо этой глобальной и важной для таких режимов цели, очевидны и недостатки такой системы. Когда много структур занимаются одним и тем же, неизбежны сумятица, беспорядок и, в конечном счете, невысокая эффективность.

Всегда есть риск, что эти структуры вместо того, чтобы решать реальные проблемы, просто займутся выяснением отношений друг с другом ради конкуренции, и на выходе получится что-то вроде того, что мы увидели накануне. Кажется, это один из таких примеров.

— Понимают ли они сами, каково качество их «творчества»?

— Там другая информационная культура, другое понимание того, как находится информация, как опровергаются фейки. Для них самое главное то, что они положили папочку на стол начальнику, а что пишут в интернетах всякие оппозиционеры, их не волнует.

В этом смысле можно вспомнить про операцию с «туристами» Петровым и Башировым, которые приехали в Солсбери «посмотреть на шпили». Все это тоже выглядело комично, хотя та операция вроде бы готовилась не на уровне региональных силовиков, а на высшем уровне российской разведки.

Понятно, что сценарии у двух постановок разные, но подход одинаковый: фейковые личности, которые никого не убедили, их быстро развенчали, и все были, мягко говоря, в недоумении. Но эти люди были уверены, что придумали вполне правдоподобную версию.

— Как думаете, будут ли и дальше нашему вниманию представлять подобные «операции»?

— Я бы сказал, что в такой системе заниматься подобным для силовиков неизбежно. Что они и делают.

Просто немного другой масштаб у события, и оно нас уже не так впечатляет. Но это тоже выдуманные истории с надуманными поводами.

И, понятно, что силовикам ловить случайных людей по таким схемам гораздо легче, чем раскрывать настоящие преступления, в том числе, правда, опасные для власти, как та же диверсия в Мачулищах.

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