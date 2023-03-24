Грузовой поезд из Беларуси сошел с рельсов в Казахстане

Грузовой поезд из Беларуси сошел с рельсов в Казахстане6
- 24.03.2023, 12:01
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Состав следовал на станцию Алтынколь.
В Алматинской области сошел с рельсов грузовой поезд, сообщается на сайте Казахстанских железных дорог.
«23 марта в 12.20 на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами», — говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося создана комиссия.
По данным местных СМИ, состав следовал из Беларуси на станцию Алтынколь.